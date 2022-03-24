Хакеры Anonymous заявили о взломе Центробанка России

Международная хакерcкая группировка Anonymous известила о том, что ей якобы удалось взломать Центробанк России. Информация об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединения.
По заявлению хакеров, в течение 48 часов они опубликуют свыше 35 тысяч файлов различного содержания.
Отметим, что в самом ЦБ РФ опровергают информацию о предполагаемом взломе каких-либо информационных систем.
Ранее Anonymous "атаковали" сайты крупных российских СМИ: "Коммерсанта", "Фонтанки", ТАСС, "Известий", РБК. Текст на баннере, размещённом на главных страницах изданий, был подписан "неравнодушными журналистами" из группы Anonymous и содержал обращение к матерям действующих и потенциальных российских военнослужащих.
Кроме того, сразу после начала "специальной военной операции" на Украине Anonymous объявили кибервойну правительству РФ.