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Хакеры Anonymous заявили о взломе Центробанка России

фото ЗакС политика Хакеры Anonymous заявили о взломе Центробанка России

Международная хакерcкая группировка Anonymous известила о том, что ей якобы удалось взломать Центробанк России. Информация об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединения.

По заявлению хакеров, в течение 48 часов они опубликуют свыше 35 тысяч файлов различного содержания.

Отметим, что в самом ЦБ РФ опровергают информацию о предполагаемом взломе каких-либо информационных систем.

Ранее Anonymous "атаковали" сайты крупных российских СМИ: "Коммерсанта", "Фонтанки", ТАСС, "Известий", РБК. Текст на баннере, размещённом на главных страницах изданий, был подписан "неравнодушными журналистами" из группы Anonymous и содержал обращение к матерям действующих и потенциальных российских военнослужащих. 

Кроме того, сразу после начала "специальной военной операции" на Украине Anonymous объявили кибервойну правительству РФ.


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