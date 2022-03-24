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Новости 9:42

На Украине погиб тесть экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина

фото ЗакС политика На Украине погиб тесть экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина

На территории Украины погиб тесть бывшего главы минобороны самопровозглашённой ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) Сергей Ситоленко, о чём экс-министр сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

"В нашу семью пришло горе", — написал он.

Дочь 51-летнего Ситоленко заявила, что мужчина умер от пули снайпера под Авдеевкой в Донецкой области. 

Авдеевка находится в 13 км к северу от Донецка. До начала "специальной военной операции" он пребывал под контролем властей Украины.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила для Игоря Стрелкова-Гиркина пожизненный срок в рамках международного уголовного дела о сбитом малайзийском "Боинге". Комментируя данную новость, он заявил следующее: "Мне плевать на угрозы голландского суда по одной простой причине: это не самое страшное, что может случиться в жизни".


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