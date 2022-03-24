Центр "Э", ФСБ и СОБР задержали руфера-экскурсовода, подозреваемого в реабилитации нацизма

Сразу несколько силовых ведомств понадобилось для задержания петербуржца, заподозренного в реабилитации нацизма, информирует "Фонтанка".

В среду, 23 марта, сотрудники Центра "Э", оперативники Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ) УФСБ и СОБР ворвались в квартиру 20-летнего местного жителя. Поводом для столь масштабного визита правоохранителей стала заявка от 2020 года на размещение на сайте "Бессмертного полка" фотографии генерала Андрея Власова, который в годы ВОВ перешёл на сторону нацистской Германии.

Ещё 22 марта Следственный комитет по Невскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). У молодого человека изъяли ноутбук, компьютер, модемы и пару смартфонов.

Уточняется, что молодой человек занимается руферством и водит экскурсии по крышам.

Неделей ранее силовики задержали 23-летнего новгородца, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию Степана Бандеры.