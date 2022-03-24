В Кингисеппе ОМОН обследуют гранату, оставленную на газоне

Спецбригада ОМОН оцепила одну из газонных площадок в Кингисеппе, после сообщения о якобы лежащей на ней гранате, информирует пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Похожий на взрывоопасное предмет обнаружили прохожие на одном из газонов на улице Жукова. Прибывшие на место силовики оцепили местность.

Ранее, напомним, взрывотехническое подразделение ОМОН обследовало лёд у крейсера "Авроры" из-за поступившего сообщения о ручной гранате, лежащей рядом с судном. На деле предмет оказался игровой гранатой для страйкбола.