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Новости 11:54

YouTube разблокировал два российских канала, ограничение к доступу к которым вызывало претензии у РКН

фото ЗакС политика YouTube разблокировал два российских канала, ограничение к доступу к которым вызывало претензии у РКН

YouTube решил разблокировать два российских канала — "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". 

Именно их блокировка вызывала претензии у интернет-регулятора Роскомнадзора.

Надзорное ведомство требовало снять ограничения с двух каналов, предупреждая о полном ограничении доступа к YouTube в РФ.

Ране РКН объявил, что видеохостинг "стал инструментом в антироссийской информационной войне", цензурируя каналы российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты об истории.


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