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Новости 10:47

Роскомнадзор "еще раз" призвал снять ограничения с российских СМИ на YouTube

фото ЗакС политика Роскомнадзор "еще раз" призвал снять ограничения с российских СМИ на YouTube

Роскомнадзор обратился 19 марта к компании Google LLC с требованием разблокировать контент отечественных СМИ и проектов на YouTube. Ведомство объявило, что видеохостинг "стал инструментом в антироссийской информационной войне", цензурируя каналы российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты об истории.

Всего Роскомнадзор насчитал 54 факта ограничения со стороны YouTube российских каналов, в том числе касающихся РБК, НТВ, ТНТ, "Пятого канала", "Царьграда", "Первого канала", "России 1", "Культуры", "России 24" и прочих. РКН указал, что отправлял в Google LLC "по всем фактам цензуры российских СМИ и общественно значимых ресурсов" требования о разблокировке, но по состоянию на 18 марта так ничего и не добился.

"Ещё раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ", — завершил свое обращение Роскомнадзор.

Ранее РКН потребовал от администрации YouTube прекратить распространение сведений, якобы содержащих угрозы в адрес россиян. В тот же день появилась информация о возможной блокировке видеохостинга в ближайшие дни.


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