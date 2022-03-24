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Новости 13:27

Кремль прокомментировал увольнение Чубайса и исчезновение Шойгу

фото ЗакС политика Кремль прокомментировал увольнение Чубайса и исчезновение Шойгу

В ходе ежедневного пресс-брифинга у кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова спросили об увольнении главы "Роснано" Анатолия Чубайса и исчезновении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу из медийного пространства. 

Говоря о Чубайсе, Песков призвал не уделять произошедшему чрезмерно много внимания. 

- Ну уволился и уволился. Был на общественных началах, зарплату не получал. Не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Администрация президента достаточно большой и живой механизм, постоянно уходят и приходят сотрудники, - заявил путинский пресс-секретарь.

Говоря о Шойгу, Песков отметил, что причины, по которым тот исчез из медийного поля, вполне очевидные. В СМИ, уточним, стали тиражироваться слухи о якобы некоей болезни министра.

- Сейчас не время для медийной активности министра обороны, - сказал чиновник.

Наконец, Песков сообщил, что в четверг, 24 марта, Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Ранее СМИ известили об отъезде Анатолия Чубайса из России из-за его критических заявлений о "спецоперации".


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