Двух участников акции 6 марта в Петербурге задержали и отправили под арест

Утром 20 марта полиция задержала по месту жительства петербуржцев Даниила Рубцова и Руслана Измайлова, сообщили в Telegram-канале "Задержания Санкт-Петербург". Молодые люди в ходе акции за мир, состоявшейся 6 марта, попали в автозак, после чего провели ночь в полицейском отделении и были отпущены под обязательство о явке в суд.

В Красногвардейский районный суд их доставили полицейские. Рубцову и Измайлову назначили по пять суток административного ареста. Представители проекта "Задержания Санкт-Петербург" рассказали ЗАКС.Ру, что защитников задержанных "не допустили до заседания".

По предварительной информации, отбывать арест Рубцова и Измайлова могут направить в изолятор временного содержания 13 отдела полиции.

Напомним, акция 6 марта сопровождалась массовыми задержаниями. По данным правозащитников, в отделения полиции попали не менее 1300 человек.