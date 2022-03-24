ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:31

Двух участников акции 6 марта в Петербурге задержали и отправили под арест

фото ЗакС политика Двух участников акции 6 марта в Петербурге задержали и отправили под арест

Утром 20 марта полиция задержала по месту жительства петербуржцев Даниила Рубцова и Руслана Измайлова, сообщили в Telegram-канале "Задержания Санкт-Петербург". Молодые люди в ходе акции за мир, состоявшейся 6 марта, попали в автозак, после чего провели ночь в полицейском отделении и были отпущены под обязательство о явке в суд.

В Красногвардейский районный суд их доставили полицейские. Рубцову и Измайлову назначили по пять суток административного ареста. Представители проекта "Задержания Санкт-Петербург" рассказали ЗАКС.Ру, что защитников задержанных "не допустили до заседания".

По предварительной информации, отбывать арест Рубцова и Измайлова могут направить в изолятор временного содержания 13 отдела полиции.

Напомним, акция 6 марта сопровождалась массовыми задержаниями. По данным правозащитников, в отделения полиции попали не менее 1300 человек.  


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама