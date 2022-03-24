Микрорайон Славянка и Царское село с 15 июля свяжет автобус № 394

Начиная с 15 июля 2022 года петербуржцы, проживающие в микрорайоне Славянка, смогут доехать до железнодорожной станции "Царское село" и обратно, извещает городской комитет по транспорту.

Взамен маршрутки № 294 в рейсы отправятся автобусы № 394. Они будут курсировать по Ростовской улице, Сетевой улице и шоссе Подбельского до ж/д станции "Царское село".

Для перевозки пассажиров Смольный ранее купил автобусы среднего класса совокупной вместимостью 50 человек. Интервал движения по будням составит 7-10 минут, а по выходным - 10-13 минут.

Напомним, с 1 апреля почти на ста автобусных маршрутах в Петербурге перестанут принимать наличные деньги.