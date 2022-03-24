Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью лейтенанта Юрия Житкевича

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким лейтенанта Юрия Житкевича, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщила 24 марта пресс-служба главы Петербурга.

"Мужественный и сильный человек, он честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России. Он погиб, как герой, защищая право людей на жизнь", — говорится в официальном сообщении губернатора.

Лейтенант Житкевич был посмертно награжден орденом Мужества за проявленный героизм, отмечается в тексте.

Накануне в Петербурге простились с полковником Николаем Овчаренко, также погибшим во время "специальной военной операции". В своем сообщении Беглов назвал офицера мужественным и сильным человеком, который "защищал право людей на жизнь, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России".