ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:24

Суд смягчил меру пресечения депутату Рашкину

фото ЗакС политика Суд смягчил меру пресечения депутату Рашкину

Суд в Саратове смягчил меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, передает 24 марта ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Лазарева. Парламентария обвиняют в незаконной охоте на лося.

"Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о невыезде", — сообщил защитник информагентству. По словам Лазарева, суд отклонил возможность наложения на коммуниста штрафа. Рассмотрение дела по существу назначено на 31 марта.

Сегодня же в Telegram-канале Рашкина появился пост с извещением, что депутат вновь может пользоваться "телефоном и соцсетями без ограничений".

В начале марта комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала передать дело Рашкина на рассмотрение в суд. Само дело длится с октября 2021 года, когда парламентария обнаружили в лесу с тушей лося. После снятия с него депутатской неприкосновенности коммунист стал фигурантом дела о незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама