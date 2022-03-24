Суд смягчил меру пресечения депутату Рашкину

Суд в Саратове смягчил меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, передает 24 марта ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Лазарева. Парламентария обвиняют в незаконной охоте на лося.

"Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о невыезде", — сообщил защитник информагентству. По словам Лазарева, суд отклонил возможность наложения на коммуниста штрафа. Рассмотрение дела по существу назначено на 31 марта.

Сегодня же в Telegram-канале Рашкина появился пост с извещением, что депутат вновь может пользоваться "телефоном и соцсетями без ограничений".

В начале марта комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала передать дело Рашкина на рассмотрение в суд. Само дело длится с октября 2021 года, когда парламентария обнаружили в лесу с тушей лося. После снятия с него депутатской неприкосновенности коммунист стал фигурантом дела о незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ)