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Глава Минздрава высказался за сохранение масочного режима

фото ЗакС политика Глава Минздрава высказался за сохранение масочного режима

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал россиянам соблюдать масочный режим, передает 24 марта "Интерфакс".

По словам чиновника, сейчас в медицинских организациях получают помощь 480 тысяч пациентов с ковидом. Из-за этого министерство призывает граждан продолжать использовать средства защиты в общественных местах.

"Мы видим, что пока коронавирусная инфекция не ушла полностью", — высказался Мурашко.

Также глава Минздрава выступил за то, чтобы проводить ревакцинацию от коронавируса каждые шесть месяцев. "Мы сейчас прорабатываем новые форматы ревакцинации для населения, думаю, что в ближайшую неделю мы озвучим их", — пообещал он.

Ранее губернатор Александр Беглов объявил о том, что отменять масочный режим в Петербурге пока не планируют.

Фото: pixabay


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