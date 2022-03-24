Глава Минздрава высказался за сохранение масочного режима

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал россиянам соблюдать масочный режим, передает 24 марта "Интерфакс".

По словам чиновника, сейчас в медицинских организациях получают помощь 480 тысяч пациентов с ковидом. Из-за этого министерство призывает граждан продолжать использовать средства защиты в общественных местах.

"Мы видим, что пока коронавирусная инфекция не ушла полностью", — высказался Мурашко.

Также глава Минздрава выступил за то, чтобы проводить ревакцинацию от коронавируса каждые шесть месяцев. "Мы сейчас прорабатываем новые форматы ревакцинации для населения, думаю, что в ближайшую неделю мы озвучим их", — пообещал он.

Ранее губернатор Александр Беглов объявил о том, что отменять масочный режим в Петербурге пока не планируют.

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