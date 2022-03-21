Масочный режим в Петербурге сохраняется, заявил Беглов

Требование обязательного ношения масок в общественных местах остается в силе, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, заявил 21 марта губернатор Александр Беглов. Соответствующие слова прозвучали во время еженедельного обращения в эфире "Радио России".

По сообщению градоначальника, госпитализация больных коронавирусом в Петербурге сократилась за две недели на 47%, а количество активных больных уменьшилось на 42%. "Но это не значит, что можно пренебрегать средствами индивидуальной защиты, — объяснил слушателям Беглов. — Маски и социальная дистанция в общественных местах остаются жизненной необходимостью".

На прошлой неделе стало известно об отмене масочного режима в Москве. Сегодня появилась информация о том, что РЖД прекращают термометрию и отменяют требование ношения масок на вокзалах для пассажиров дальнего следования. Позже Роспотребнадзор выступил с заявлением об обязательности средств защиты на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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