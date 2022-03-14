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Новости 15:08

Собянин отменил масочный режим в Москве

фото ЗакС политика Собянин отменил масочный режим в Москве

Начиная с 15 марта в Москве упраздняется очередная антиковидная мера — отменяется масочный режим: соответствующее решение принял столичный мэр Сергей Собянин. Заявление управленца опубликовано в его блоге.

Кроме требования об обязательном ношении СИЗ, послабляются также меры, установленные на предприятиях: регулярная термометрия, установка разделительных перегородок на местах сотрудников и другие. 

"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. <...> В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", — уверен Собянин.

Напомним, в начале марта в Москве и Петербурге отменили режим QR-кодов для посещения общепита и мест досуга.


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