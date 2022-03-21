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Новости 18:49

Роспотребнадзор оставил в силе требование об обязательном ношении масок в поездах

фото ЗакС политика Роспотребнадзор оставил в силе требование об обязательном ношении масок в поездах

Ношение масок на железнодорожных объектах по-прежнему остается обязательным, сообщило 21 марта РИА Новости со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

"На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным", — говорится в сообщении службы.

Ранее появилась информация о том, что РЖД отменили обязательную термометрию и ношение масок для пассажиров поездов дальнего следования и на вокзалах. Сегодня же Роспотребнадзор выступил с инициативой о смягчении антиковидных запретов в школах.

Фото: pixabay


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