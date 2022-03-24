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Новости 17:23

Правительство Петербурга объявило о новых мерах поддержки бизнеса

фото ЗакС политика Правительство Петербурга объявило о новых мерах поддержки бизнеса

В Смольном состоялось второе заседание антикризисного оперштаба, сообщила 24 марта пресс-служба губернатора. В ходе мероприятия Александр Беглов объявил, что городское правительство проработало перечень мер для поддержки петербургских предприятий, а заодно оповестил собравшихся о получении более 200 предложений от бизнеса. Часть из них легла в основу первоочередных мер, уточнил он.

На заседании был одобрен новый список мер для поддержки экономики. Так, город планирует предоставлять целевым образом участки под строительство предприятий. Ставка аренды земли на время проектирования и строительства объектов составит один рубль за квадратный метр, уведомила пресс-служба.

Кроме того, на заседании стало известно о планах задействовать механизм офсетных контрактов для стимулирования создания малых и средних предприятий посредством заключения длительных госконтрактов. Предполагается, что первым таким проектом станет производство жизненно необходимых лекарств для льготников — онкобольных, а также пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Накануне Заксобрание утвердило во втором чтении поправки в закон "О налоговых льготах" для поддержки предприятий, пострадавших от санкций Запада.


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