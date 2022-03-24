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Новости 18:04

Горсуд оставил в силе штраф за цитату Сартра

фото ЗакС политика Горсуд оставил в силе штраф за цитату Сартра

Санкт-Петербургский городской суд 24 марта отказал в удовлетворении апелляции коммуниста Алексея Филиппова на решение Приморского районного суда о цитировании французского философа Жана-Поля Сартра с критикой антикоммунистов, рассказала ЗАКС.Ру адвокат Филиппова Татьяна Дьячкова. Она сообщила, что судья заслушала позицию защиты, позицию прокурора и сразу вынесла решение. Само заседание длилось около получаса, уточнила Дьячкова.

Адвокат добавила, что мотивировочную часть решения судья обещала предоставить в течение двух недель. Коммунисты намерены оспорить решение горсуда, сказала Дьячкова.

Напомним, в начале февраля 2022 года Приморский районный суд оштрафовал Филиппова на 10 тысяч рублей за публикацию на его странице в соцсети "ВКонтакте" картинки с цитатой Сартра. Фраза философа - критика в адрес антикоммунистов. Районный суд решил, что цитата возбуждает вражду. 

София Саттарова


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