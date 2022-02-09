Суд назначил штраф 10 тысяч рублей за репост картинки с цитатой Сартра

В Приморском районном суде Петербурга 9 февраля завершилось рассмотрение административного дела в отношении члена петербургского отделения КПРФ Алексея Филиппова о цитате французского философа Жан-Поля Сартра с критикой антикоммунистов. Суд признал его виновным в возбуждении вражды (ст. 20.3.1 КоАП) и оштрафовал на 10 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ставший причиной суда репост публикации сообщества "Коммунисты Могилевщины" с цитатой французского философа Жан-Поля Сартра с критикой в адрес антикоммунистов Алексей Филиппов сделал в апреле 2017 года.

На заседании 9 февраля в суде хотели выслушать позицию эксперта, который нашел в цитате Сартра признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды. Посетить заседание эксперт не смог из-за реабилитации после болезни. Продолжать заседание решили без него.

Представитель Филиппова, адвокат Татьяна Дьячкова задала прокурору вопрос, как проходило выявление преступления, потому что из постановления можно сделать вывод, что районная прокуратура просто получила данный материал от городской и не сделала ничего, что можно было бы назвать "выявлением". Прокурор ответил, что в рамках расследования были сделаны экспертизы. Она также расспросила, для чего следователям пришлось делать скриншоты страниц "ВКонтакте", которые не имеют отношения к Филиппову. Среди перечисленных были несколько страниц других пользователей.

Дьячкова попыталась уточнить, не изменилось ли мнение прокуратуры о том, что картинку со словами Сартра нельзя считать научным цитированием. Позиция обвинения не изменились. Дьячкова ходатайствовала о приобщении к материалам дела книги "Ж.-П. Сартр в настоящем времени." под редакцией преподавателя СПбГУ Сергея Фокина и биографию самого Фокина, которая подтверждает его компетенцию. Кроме того, она ходатайствовала о приобщении к материалам дела выписки из Большой советской энциклопедии. Она считает неправильным использовать в экспертном заключении толкование из словаря 1998 года, которое значительно отличается от того, как этот термин понимался в 60-х годах, когда ее произносил Сартр. Суд удовлетворил ходатайства.

Озвучивая свою позицию, прокурор заявил, что считает возможным привлечь Филиппова к административной ответственности и назначить ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Он также отметил, что социальная группа может формироваться по разным признакам: гражданство, политические взгляды, классы. Последнее особенно удивило Дьячкову.

Адвокат подчеркнула, что спорная фраза определенно принадлежит Сартру, а не приписывается, как указывала прокуратура. Кроме того, по словам защитницы, обвиняемый не имеет отношения к переводу высказываний француза. Эти строки были переведены сотрудником СПбГУ Сергеем Фокиным. Она добавила, что использование перевода нужно толковать как научное цитирование. К тому же, по ее словам, в спорной фразе нет прямого призыва к физическому уничтожению.

- Если бы Сартр сказал, что любой антикоммунист сволочь и мы будем их уничтожать каждый раз, когда встретим, на каждом дорожном столбе - тогда да. Тогда прокуратура могла задуматься. Но Жан-Поль Сартр - он потому и Сартр, что такого не говорил, - сказала Дьячкова.

Прокурор отметил, что прямой призыв не обязателен.

— Я шел на суд, так сказать, с открытым забралом. Хотелось выслушать мнение прокуратуры. Оно, на мой взгляд, оказалось несостоятельным. То экспертизы нет, то части экспертизы, то нет эксперта. Тем не менее, такое странное решение, - прокомментировал итог заседания Филиппов.

Его адвокат сообщила ЗАКС.Ру, что они намерены обжаловать решение суда в стольких инстанциях, в скольких потребуется. Она надеется, что обращаться в ЕСПЧ не придётся.

Поддержать Филиппова на заседание суда 9 февраля пришёл лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Роман Кононенко. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что приехал сразу после заседания в парламенте.

— Очень странное решение суда. Непонятно, на чем оно основано. По крайней мере, в ходе судебного заседания показалось на какой-то момент, что защите удалось убедительно опровергнуть и доказать ошибочность позиции прокуратуры. Что это цитата Сартра, цитата, которая не признана экстремистской, из какого она источника, - поделился впечатлениями Кононенко.

Кроме него, в суд пришли и другие соратники Филиппова. На предыдущем заседании присутствовала также депутат Государственной думы Анжелика Глазкова.

ЗАКС.Ру рассказывал, как проходили первое и второе заседания по делу об "разжигающей ненависть" цитате Сартра.

Константин Леньков