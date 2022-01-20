Суд в Петербурге продолжил рассмотрение дела о возбуждении вражды в цитате Сартра

Приморский районный суд 20 января продолжил рассмотрение дела в отношении члена комитета Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ и помощника депутата Законодательного собрания Алексея Филиппова, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Прокуратура хочет привлечь коммуниста к административной ответственности по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст.20.3.1 КоАП РФ) за цитирование французского философа Жан-Поля Сартра, в которой он нелестно высказывается о противниках коммунизма.

На заседание вызывали специалиста, который проводил экспертизу по цитате. Но эксперт прийти не смог - он сейчас на больничном, сообщила судья. Также в суд вызывались сотрудники прокуратуры для дачи пояснений. Они на заседание тоже не явились, но двое из вызванных свидетелей написали доверенности на участвующих в деле районных прокуроров.

У одного из вызванных представителей прокуратуры суд планировал узнать, почему в деле два протокола о возбуждении дела. Прокуроры в суде пояснили, что сначала был написан документ для проведения административного расследования для проведения экспертизы, а второй документ - уже по итогам исследования для привлечения лица к ответственности.

Адвокат Филиппова Татьяна Дьячкова на заседании также долго выясняла у прокуроров, что является объективной стороной нарушения. Прокуроры заявили, что это социальная группа. Тогда Дьячкова со ссылкой на экспертизу в материалах дела сообщила, что в оспариваемой цитате нет возбуждения ненависти или вражды по признаку социальной группы. На это прокуроры заявили, что при заказе первой экспертизы не предупреждали специалиста о несении уголовной ответственности за лжесвидетельствование, а вот по второй - уже предупреждали.

Дьякова решила уточнить, кто по мнению прокуратуры автор выявленной ненависти.

⁃ Если эксперт говорит о том, что в этой фразе, которая ему представлена на экспертное исследование, которая, как мы установили, принадлежит перу Жан-Поля Сартра, содержатся признаки политической или идеологической ненависти. Кто является автором этой ненависти? - поинтересовалась адвокат.

Прокурор в ответ сказал, что здесь не рассматривается вопрос авторства. Дьячкова же зачитала постановление пленума Верховного суда о том, что критика политических организаций, убеждений, национальных или религиозных обычаев не должна рассматриваться как вызывание ненависти или вражды. В деле рассматривается оскорбление, а не критика, возразил прокурор.

Адвокат также пыталась выяснить, почему именно к Филиппову возникли вопросы по цитате. Она отметила, что о ней речь идёт и в книге Алена Бадью, которую выпустила типография издательства СПбГУ. Этот вопрос остался без ответа.

В конце "допроса" прокуроров Дьячкова решила уточнить у них, что именно прокуратуре не нравится в цитате:

⁃ Какое слово из трёх прокуратура считает незаконным? "Антикоммунист" или "сволочь"?

Прокуроры на это тоже не ответили. На этом вопросы у защиты закончились. Судья решила отложить заседание на 9 февраля и ещё раз вызывать эксперта.

София Саттарова