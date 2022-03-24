Российские кинопрокатчики попросили у правительства 4,2 миллиарда рублей в качестве поддержки

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) попросила у правительства финансовую поддержку в размере 4,2 миллиарда рублей, сообщил "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на гендиректора компании Comscore в России и СНГ Романа Исаева. Как сообщил последний, "задача кинотеатров сейчас — продержаться в апреле и мае".

Размеры запрошенной помощи Исаев объяснил, сославшись на 2020 год, когда из-за бушевавшей пандемии коронавируса "киноиндустрии в целом было выделено 4,2 миллиарда рублей". Памятуя об этом, АВК запросила в марте 2022 года у правительства аналогичную сумму.

В прошлый раз выделенные деньги были поделены пополам между кинотеатрами и продюсерами, сообщил Исаев. Теперь же, считает он, продюсеры "и так опосредованно получат деньги", а вот кинотеатрам помощь важнее, но "дадут ее или не дадут — другой вопрос".

Всего же, по словам главы АВК, до конца года кинотеатрам потребуется не менее 10 миллиардов рублей прямой поддержки от государства. При этом в будущем сумма может возрасти еще сильнее, "так как потребуется возместить три четверти потерянного голливудского бокс-офиса".

Напомним, на волне западных санкций ряд зарубежных кинокомпаний отказался от проката кинолент в России. Накануне стало известно, что из-за этого петербургские киносети лишились двух третей сборов.

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