Макаров: Санкции против меня – дело бесполезное, пустое и откровенно глупое

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров заявил, что хотел чихать на санкции, которые ввели в отношении него США.

"Я уже многие годы работаю без отпусков и выходных, никуда не езжу. Если несколько свободных дней было, то я не за границу ехал, внутри границы был – на малой Родине. Поклониться могилам своих родителей, дедов, моих героических предков. Этот клочок русской земли мне дороже всех заграничных курортов. Так что санкции против меня – дело бесполезное, пустое и откровенно глупое", - передает слова Макарова его пресс-служба.

Напомним, большинство думских депутатов попали под санкции США из-за голосования за признание независимости ДНР и ЛНР перед началом "специальной военной операции" на Украине.

Макарову приходилось бывать в США в годы, когда он руководил Законодательным собранием Петербурга. В 2013 году в составе парламентской делегации он посещал Калифорнию, где заявил о важности международной деятельности петербургских депутатов, напомнив американским коллегам, что в истории России был период, когда она была закрыта для всего мира.