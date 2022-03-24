ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:15

Макаров: Санкции против меня – дело бесполезное, пустое и откровенно глупое

фото ЗакС политика Макаров: Санкции против меня – дело бесполезное, пустое и откровенно глупое

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров заявил, что хотел чихать на санкции, которые ввели в отношении него США.

"Я уже многие годы работаю без отпусков и выходных, никуда не езжу. Если несколько свободных дней было, то я не за границу ехал, внутри границы был – на малой Родине.  Поклониться могилам своих родителей, дедов, моих героических предков. Этот клочок русской земли мне дороже всех заграничных курортов. Так что санкции против меня – дело бесполезное, пустое и откровенно глупое", - передает слова Макарова его пресс-служба.

Напомним, большинство думских депутатов попали под санкции США из-за голосования за признание независимости ДНР и ЛНР перед началом "специальной военной операции" на Украине.

Макарову приходилось бывать в США в годы, когда он руководил Законодательным собранием Петербурга. В 2013 году в составе парламентской делегации он посещал Калифорнию, где заявил о важности международной деятельности петербургских депутатов, напомнив американским коллегам,  что в истории России был период, когда она была закрыта для всего мира.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама