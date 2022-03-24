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Новости 16:46

Почти все депутаты Госдумы от Петербурга попали под санкции США

фото ЗакС политика Почти все депутаты Госдумы от Петербурга попали под санкции США

США 24 марта ввели санкции в отношении ряда предприятий и компаний, связанных с оборонной отраслью, а также физических лиц, в том числе главы "Сбербанка" Германа Грефа и большинства депутатов Госдумы. Ограничения коснулись 328 парламентариев, голосовавших за ратификацию договора о дружбе с ДНР и ЛНР и признавших независимость республик.

В санкционный список попали 13 из 14 депутатов от Петербурга. Это единороссы Вячеслав Макаров, Сергей Соловьев, Сергей Боярский, Николай Цед, Александр Тетердинко, Виталий Милонов, Михаил Романов и Юрий Петров, член КПРФ Сергей Пантелеев, Ксения Горячева из "Новых людей", первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов, представительница Партии Роста Оксана Дмитриева и беспартийный Евгений Марченко.

Санкции не коснулись только справоросса Елены Драпеко. В день голосования по вопросам, связанным с ДНР и ЛНР, она отсутствовала из-за болезни.


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