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Новости 24 марта, 21:47

Минюст признал иноагентами еще три НКО

фото ЗакС политика Минюст признал иноагентами еще три НКО

В реестр НКО - иностранных агентов включили  благотворительный фонд развития филантропии "КАФ"*, организацию для издания газеты "Троицкий вариант-наука"** и экологическую организацию "Друзья Балтики"***. Соответствующие отметки появились в перечне Министерства юстиции вечером 24 марта. 

Фонд "КАФ"* существует с 1993 года. Он входит в международную сеть независимых организаций Charities Aid Foundation, которая занимается развитием благотворительности по всему миру. 

НКО "Троицкий вариант-наука"** с 2008 года выпускает одноименную газету. На сайте издания говорится, что его основная задача - это "противостояние наступающему невежеству" и "борьба с деградацией российской науки". 

Экопроект "Друзья Балтики"*** был создан в Петербурге в 1996 году. Организация занимается изучением качества воды и борется с ее загрязнением. Еще одна цель - продвижение принципа "ноль отходов" и просветительская деятельность в сфере экологии. 

Ранее ведомство признало иностранным агентом алтайское объединение "Туба калык"****, которое занималось сохранением культуры древнего народа Сибири - тубаларов. 

 

*Благотворительный фонд развития филантропии "КАФ" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

**Автономная некоммерческая организация для издания научно-популярной газеты " Троицкий вариант-наука" внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

***Автономная некоммерческая экологическая организация "Друзья Балтики" внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

**** Региональная национально-культурная общественная организация "Туба калык" (Тубалары) внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

 


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