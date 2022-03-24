Патриотический вуз отчисляет за штрафы

фото из архива Анны Афанасьевой

Студентку Педиатрического медицинского университета Анну Афанасьеву отчислили за то, что она оказалась у Гостиного двора в день протестной акции. Ранее появление в центре города вечером стоило ей двух ночей в полицейском отделении и штрафа в 10 тысяч рублей. Афанасьева готова восстанавливаться через суд, но надеется, что это удастся сделать более "мирным" путем.

О своем отчислении из Санкт-Петербургского педиатрического университета (СПбГПМУ) студентка пятого курса Анна Афанасьева узнала случайно. Об этом ей рассказала учащаяся из другого потока, которая попала в аналогичную ситуацию. Копию приказа удалось получить позже. В качестве основания в нем указано нарушение устава и внутреннего распорядка вуза. По словам студентки, поводом стало ее задержание 2 марта у Гостиного двора, где проходила протестная акция.

В тот день Афанасьева впервые в жизни оказалась в автозаке. Около 20:00 будущий педиатр вышла из станции метро "Гостиный двор" и сразу попала в оцепление полиции. В городе уже седьмой день подряд проходили пацифистские акции. В тот вечер полицейские действовали особенно жестко и решительно. Подозрительных людей старались брать сразу на выходе из метрополитена. На площадке у "Гостинки" задерживали большими группами по несколько десятков человек. У автозаков выстраивались очереди.

- Наконец-то выдался свободный вечер, я хотела провести его спокойно. У меня обычно много учебы, научной деятельности и работа. Меня задержали омоновцы буквально в двух метрах от выхода из метро. Я пыталась спросить, что случилось. Но они не сильно были настроены на диалог. Одного парня вообще взяли на выходе с эскалатора прямо в вестибюле станции. Видимо, по взгляду решили, что он хочет участвовать в митинге, - вспоминает Афанасьева.

Задержанную отвезли в отделение полиции № 26 на Ириновском проспекте. Там она провела две ночи, поскольку на следующий день Красногвардейский районный суд вернул материалы дела правоохранителям. Когда заседание наконец состоялось, студентке назначили штраф в 10 тысяч рублей по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка). Это минимально возможное наказание по данной статье. Судя по статистике, представленной объединенной пресс-службой судов Петербурга, Афанасьевой повезло. Подавляющее большинство задержанных на весенних протестных акциях Красногвардейский суд отправил под административный арест.

- У меня раньше не было ни одного привода в полицию. Я хорошо учусь, работаю медсестрой. Судья увидела, что у меня чистейшая биография и сказала: "Ладно, вам для первого раза - штраф", - пересказала Афанасьева.

Студентка и ее адвокат подали апелляцию. Горсуд рассмотрит жалобу в апреле. Однако в вузе дожидаться вступления решения в силу не стали, утверждает учащаяся.

16 марта Афанасьеву пригласили на собрание проректоров, где сообщили, что будет подана рекомендация о ее отчислении. Как выяснилось позже, приказ об отчислении подписали тем же вечером. Ректор Дмитрий Иванов в тот день был в отъезде. Подпись поставил его заместитель Иван Ляхов.

Через неделю, 23 марта, Афанасьева вместе с адвокатом пришли на прием к проректору по учебной работе Василию Орлу. Она уверяет, что беседы не получилось.

5 апреля студентка обжалует свой штраф в Горсуде, а днем раньше должна встретиться с ректором вуза Дмитрием Ивановым. К нему уже обратился депутат ЗакСа Борис Вишневский. В своем письме парламентарий попросил не допустить отчисления Афанасьевой. По мнению Вишневского, даже если решение суда вступит в силу, дисциплинарные взыскания нельзя применять за повседневную жизнь обучающегося.

В случае если руководство вуза не поменяет свою позицию, Афанасьева готова вновь идти в суд. Теперь уже чтобы восстановиться в вузе.

- Мы надеемся договориться миром, - призналась она. - Суды - это очень долго, а у меня скоро сессия. По суду меня, конечно, восстановят, но это займет много времени. Год я потеряю точно, потому что меня восстановят на том семестре, на котором я сейчас учусь.

В пресс-службе СПбГПМУ отказались оперативно отвечать на вопросы ЗАКС.Ру об обстоятельствах отчисления студентки, попросив предоставить официальный запрос. Афанасьева утверждает, что она не единственная учащаяся, которую хотят отчислить после задержания на протестных акциях. Остальные, по словам студентки, предпочитают молчать и не рассказывать свои истории.

Вместо них это делает сам вуз. В начале марта на сайте СПбГПМУ появилась заметка под заголовком "Время ответственности". В ней рассказывалось об отчислении студентов Бочкарева и Першенковой за поведение, несовместимое "с высоким званием врача и студента медицинского вуза". Из материала следует, что речь идет о задержаниях и административных наказаниях за участие в несогласованных митингах.

На своем сайте СПбГПМУ не скрывает своей патриотической, прогосударственной позиции. Медицинский вуз приглашал на молебен "за властей и воинство, здоровье всех детей и панихиду по убиенным воинам России" и рассказывал о собственной конференции "Фашизм не пройдет". Отчет о ней заканчивался словами: "Да здравствует Президент России! Да здравствуют российские Вооруженные Силы - защитники нашей Родины!"

Сергей Еремеев