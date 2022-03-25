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Новости 13:55

Суд отклонил иск Навального к ИК о незаконности запрета его адвокатам приносить технику в колонию

фото ЗакС политика Суд отклонил иск Навального к ИК о незаконности запрета его адвокатам приносить технику в колонию

Петушинский рай суд отказался удовлетворять административный иск Алексея Навального, который требовал признать нелегитимными действия администрации покровской ИК-2, запретившей его адвокатам приносить в колонию технику, информирует пресс-служба судов Москвы.

Руководство исправительного учреждения запрещало адвокатам при свиданиях с оппозиционером использовать личные смартфоны и ноутбуки.

Ранее Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу по делу об оскорблении судьи и мошенничестве с донатами.

На данный момент он отбывает срок по делу "Ив Роше".


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