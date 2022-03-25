Песков опроверг сообщения о планах ограничить выезд IT-специалистов из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "уткой" сообщения в соцсетях о подготовке запрета на выезд IT-специалистов из страны, сообщило 25 марта РИА "Новости". Равным образом он опроверг возможность дополнительных проверок айтишников при попытке пересечения ими границы.

"Никаких подобных законопроектов нет и не может быть. <...> Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет", — объявил Песков.

В подтверждение своих слов представитель Кремля сослался на недавние инициативы по поддержке IT-отрасли в России. "Короче говоря, речь идет об очередной "утке", — резюмировал он.

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