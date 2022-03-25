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Новости 15:37

Лисовец: Запасов инсулина в аптеках хватит на полгода

фото ЗакС политика Лисовец: Запасов инсулина в аптеках хватит на полгода

Петербургским аптекам хватит запасов инсулина на ближайшие шесть месяцев, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, в настоящее время продолжаются поставки инсулиновых препаратов.

"Обеспечен необходимый ассортимент лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета. Имеется 9 международных непатентованных названий инсулинов в количестве 295496 упаковок (или 1477480 ампул)", — говорится в сообщении главы комздрава.

По словам Лисовца, за последний месяц не состоялось 19 из 74 объявленных закупок лекарственных средств. В качестве причин этого он указал рост курса валют, отсутствие необходимых объемов медикаментов и невозможность поставщикам участвовать в аукционах с объявленной максимальной ценой. "В случае отсутствия препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения комитет по здравоохранению объявляет закупку повторно или на время проведения аукциона заключает контракт в меньшем объеме на поставку с единственным поставщиком", — добавил чиновник.

Ранее Лисовец связал нехватку лекарств в аптеках не с проблемами в поставках, а с ажиотажным спросом.


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