Пулково анонсировало 30 международных маршрутов в летнем расписании

Начиная с 27 марта аэропорт Пулково переходит на летнее расписание, сообщила в пятницу пресс-служба воздушной гавани. Действовать оно будет до 29 октября.

На время летнего расписания запланировано выполнение регулярных рейсов по 80 внутрироссийским направлениям, сообщили в Пулково. Новыми из них станут рейсы в Котлас ("РусЛайн"), Курган (Nordwind Airlines), Пензу ("ИрАэро") и Тобольск ("Россия"). Также планируется увеличение частоты перелетов в Москву, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.

Кроме того, Пулково планирует полеты по более чем 30 международным маршрутам, включая рейсы в Белград (Сербия), Бишкек (Киргизия), Доху (Катар), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Ош (Киргизия), Стамбул (Турция). Также запланировано увеличение перелетов в турецкую Анталью и аэропорты Узбекистана.

"Среди новинок расписания: Бухара (Узбекистан) Uzbekistan Airways и Тунис авиакомпании Nouvelair", — сообщили в пресс-службе Пулково.

Ранее президент Владимир Путин разрешил регистрировать в России воздушные суда, взятые в лизинг у зарубежных компаний.

Фото: Telegram-канал «Аэропорт Пулково»