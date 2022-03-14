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Новости 14:37

Путин разрешил регистрацию в России иностранных самолетов

фото ЗакС политика Путин разрешил регистрацию в России иностранных самолетов

Президент Владимир Путин подписал 14 марта указ, разрешающий регистрировать в России иностранные воздушные суда, находящиеся в лизинге у отечественных авиакомпаний. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Принятые поправки также разрешают выдавать зарубежным самолетам российские сертификаты летной годности. Подобная мера позволит российским авиаперевозчикам сохранить парк воздушных судов и продолжить их эксплуатацию на внутренних линиях, отмечает ТАСС. Сертификация самолетов будет проходить с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым установит Минтранс.

Также документ продлевает до 31 декабря 2023 года сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. Предполагается, что это "позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации", говорится в пояснительных документах.

Ранее стало известно о планах Минтранса разрешить отечественным авиакомпаниям не возвращать взятые в лизинг зарубежные самолеты. Позже появилась информация об отказе Китая поставлять в Россию запчасти для авиалайнеров.

Фото: pixabay


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