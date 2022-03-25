Суды Петербурга рассмотрели 3,7 тысячи дел по протестным акциям за месяц

С начала спецоперации на рассмотрение петербургских районных судов поступило 4 555 дел об участии в протестных акциях, сообщила 25 марта объединенная пресс-служба судов. Из них к настоящему моменту рассмотрено 3 710 дел, отложено 344, обжаловано 1 318.

Административный арест назначен по 861 делу, штраф — по 2 456 делам. Обязательные работы назначены в 123 случаях, прекращено 210 дел, возвращено 533.

Чаще других к аресту приговаривали Красногвардейский (159 арестов при 216 рассмотренных делах) и Невский (106 из 174) районные суды. Выборгский суд рассмотрел 423 дела, причем 103 из них завершились арестом, 108 — штрафом, 106 прекращены и 101 — возвращено. Фрунзенский суд назначил арест в 95 случаях, а штраф — в 84 случаях из 205 рассмотренных дел.

По статье о дискредитации Вооруженных сил (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) в суды Петербурга поступило 24 дела. Из них 20 было рассмотрено, а еще четыре — возвращено.