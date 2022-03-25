"Фонтанка": В петербургских военкоматах набирают добровольцев на Украину

Петербургские военкоматы набирают желающих поучаствовать в "специальной военной операции" на Украине, сообщила 25 марта "Фонтанка" со ссылкой на источники в городских призывных пунктах. По информации издания, первая партия добровольцев из Петербурга уже укомплектована.

Контракты с желающими заключаются на срок от трех до шести месяцев, утверждают журналисты. При этом берут только отслуживших срочную службу и не имеющих судимостей граждан, а из документов требуют лишь паспорт и военный билет.

Как уточнило издание, главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский ответил на звонок, но давать комментарии по телефону отказался.

Сегодня Минобороны России во второй раз с начала спецоперации на Украине отчиталось о потерях. По сообщению ведомства, за прошедший месяц был убит 1 351 военнослужащий.