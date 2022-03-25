Россиянам могут разрешить трудоустройство в другую компанию без увольнения с основной

В России до конца года могут ввести возможность трудоустройства работника в стороннюю компанию без ухода с основного места работы, сообщил 25 марта "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Проект был составлен по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Положения, установленные проектом постановления, носят временный характер и будут применяться до 31 декабря 2022 года", — цитирует агентство сообщение аппарата.

Как уточняется, проект предполагает возможность трудоустройства работника к другому работодателю без ухода с основного места работы. При этом действие трудового договора будет приостанавливаться. Что же касается нового работодателя, то с ним будет заключаться срочный трудовой договор с возможностью продления.

По версии аппарата Голиковой, подобная мера "поможет работникам сохранить высокий уровень дохода, заниматься интересной профильной работой, а компаниям, которые потратили много усилий для построения своего коллектива — сохранить персонал даже в случае временных трудностей".

Накануне замглавы Минтруда Елена Мухтиярова сообщила об ожидаемом "высвобождении" 59 тысяч работников российских предприятий. При этом она не захотела использовать термин "увольнение", поскольку "большинство компаний в условиях санкций стараются сохранить трудовые коллективы".

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