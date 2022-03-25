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Новости 20:05

Смольный анонсировал запуск новых водных маршрутов

фото ЗакС политика Смольный анонсировал запуск новых водных маршрутов

Комитет по развитию туризма сообщил 25 марта о планах открытия новых водных маршрутов в Петербурге. Согласно планам, речной транспорт должен связать общественные пространства и "другие городские точки притяжения".

"В этом году в планах Северной столицы — запуск новых водных маршрутов, например, тех, которые свяжут современные общественные пространства — "Севкабель порт" и "Новую Голландию", а также другие городские точки притяжения, классические достопримечательности и объекты "Новой культурной и туристской географии", — известил глава комитета Сергей Корнеев.

По словам гендиректора судоходной компании "Нева Тревел" Юрия Набатова, навигация в Петербурге стартует, в зависимости от погодных условий, 8-14 апреля. Коммерсант поприветствовал отмену требования о максимальной загрузке теплоходов в 50 % и высказал мнение о возможности, в таком случае, повторить в этом году объемы перевозок 2021 года.

Накануне городская администрация разрешила стопроцентную заполняемость речных трамвайчиков с 28 марта. Подобная мера дополнила снятие ограничений по заполняемости театров, кинотеатров, цирков и концертных залов.

Фото: pixabay


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