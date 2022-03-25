Комтранс намерен сделать бесплатным для льготников проезд в пригородных автобусах

Комитет по транспорту собрался сделать бесплатным для льготных категорий петербуржцев проезд в пригородных автобусах. Проект соответствующего постановления опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

Предполагается, что подобная мера социальной поддержки будет действовать в промежутке между 27 апреля и 31 октября. Воспользоваться ей смогут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, репрессированные, почетные доноры и другие категории граждан.

Ранее комтранс сообщил, что с 1 апреля в 97 маршрутах городского транспорта перестанут принимать оплату наличными.