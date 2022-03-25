Spotify уходит из России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил 25 марта о намерении прекратить работу в России с апреля, передает ТАСС. Такое решение представители компании объяснили принятием закона об ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ.

Как заявили в Spotify, закон о фейках "накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей". В компании выразили обеспокоенность за безопасность своих сотрудников и клиентов.

"Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России", — резюмировали представители сервиса.

В начале марта Spotify закрыл свой российский офис спустя месяц после "приземления" в стране. Спустя несколько дней сервис запретил россиянам оплачивать подписку Premium из-за приостановки работы Visa и Mastercard. Ограничение не коснулось бесплатной версии.

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