Льготные программы по ипотеке сохранятся, заявили в Смольном

Государство продолжит субсидировать льготные программы по ипотеке, несмотря на рост процентов по банковским кредитам, сообщили 26 марта в правительстве Петербурга. Подобное решение в пресс-службе Смольного обосновали, сославшись на президента Владимира Путина, который одобрил сохранение этих мер.

При этом условия льготной ипотеки на новостройки изменились, так как ставка по кредиту выросла до 12%. Это связано с поднятием ключевой ставки ЦБ до 20%. Одновременно в четыре раза увеличились лимиты программы — в Петербурге и Ленобласти они составят до 12 миллионов рублей.

"Те, кто ранее брал ипотеку под 7%, продолжат платить ровно столько же. Их процент не поднимется", — уточнили в Смольном.

На неделе Путин поддержал увеличение кредита по ипотеке с одновременным повышением ставки по ней. Соответствующее пожелание высказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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