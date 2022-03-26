Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях санкций

Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки экономики под санкциями Запада, сообщил 26 марта ТАСС. Документ предполагает помощь физическим и юридическим лицам, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах в российских банках. Также он устанавливает заявительный порядок возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в статусе реорганизации (ликвидации) и против которых не возбуждена процедура банкротства.

Для IT-компаний до 2024 года устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций. Применение повышающего коэффициента по транспортному налогу с 2022 года предусмотрено лишь для транспортных средств дороже 10 миллионов рублей.

Кроме того, в 2022 и 2023 годах против организаций не станут применять норму о повышенном размере пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования.

Ранее Путин наделил участников спецоперации на Украине статусом ветеранов боевых действий.