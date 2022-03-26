Путин наделил участников спецоперации статусом ветеранов боевых действий

Президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников "специальной военной операции" на Украине. Документ опубликован 26 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет статусом ветерана или инвалида боевых действий военнослужащих, а также сотрудников иных силовых структур, выполняющих задачи на Украине и на территории Луганской и Донецкой народных республик. Это даст им право на налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки и на получение льготы при оплате коммунальных платежей.

Ранее соответствующий законопроект преодолел все три чтения в Госдуме за одно утро, а после получил одобрение Совета Федерации.