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Новости 15:16

Чиновники объяснили увольнение гордящегося украинским происхождением учителя его агрессивностью

фото ЗакС политика Чиновники объяснили увольнение гордящегося украинским происхождением учителя его агрессивностью

В администрации Приморского района прокомментировали увольнение из школы № 109 учителя труда Геннадия Тычины, которого задерживали посреди урока полицейские с автоматами. Как сообщает Telegram-канал "Ротонда", чиновники обвинили педагога в агрессивности и невоздержанности.

Как сообщили авторам канала в пресс-службе администрации, Тычина якобы несколько раз оскорблял коллег и руководство при детях. "После того, как его пригласили ознакомиться с решением [дисциплинарной] комиссии, Геннадий Тычина вёл себя агрессивно, его поведение было сочтено как опасное для детей и сотрудников школы, — уверяют в пресс-службе. — Директором были вызваны сотрудники полиции для обеспечения безопасности школы".

Об увольнении Тычины стало известно накануне. Учитель поведал, что неурядицы с руководством школы у него начались в начале марта из-за сказанных охраннику слов о гордости за свое украинское происхождение. После этого, по словам педагога, директор стал добиваться от него увольнения по собственному желанию якобы из-за ведущейся Тычиной пропаганды среди детей. В итоге трудовика забрали полицейские с урока, после чего он провел двое суток в отделе полиции. Из суда мужчину отпустили по причине неустранимых противоречий в протоколе.

Фото: Школа №109 СПб Приморский район/ "ВКонтакте"


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