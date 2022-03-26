Рэпер Face объявил об уходе с российских стриминговых платформ

Российский рэпер Face (Иван Дрёмин) сообщил 26 марта о прекращении сотрудничества с российскими стримингами. Известие об этом появилось в Telegram-канале исполнителя.

"На российских стриминговых платформах моей музыки больше нет", — написал музыкант. Он отметил, что ему "тяжело об этом сообщать", но он не считает возможным для себя "работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию".

О своем отъезде из России Face сообщил 12 марта, объяснив решение тем, что его самого и близких "выжили из собственного дома, с собственной земли". В конце недели он примет участие в благотворительном концерте в Варшаве, собранные от проведения которого средства пойдут украинским беженцам.

Ранее стриминговый сервис Spotify сообщил об уходе из России с апреля.

Фото: FACE/ "ВКонтакте"