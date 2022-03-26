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Поезда из России не пустят в Финляндию

фото ЗакС политика Поезда из России не пустят в Финляндию

Финляндия приостанавливает прием поездов из России, сообщило 26 марта РИА "Новости" со ссылкой на местную компанию VR Group.

"Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", — приводит информагентство слова Мартти Коскинена, президента VR Transpoint (дочерняя компания местного оператора VR по грузоперевозкам).

Как сообщается, VR Transpoint приостановит прием поездов из России ровно в полдень воскресенья, 27 марта. При этом возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, уточнили в компании.

Ранее стало известно о приостановке курсирования поездов "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки.

Фото: pixabay


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