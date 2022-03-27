Фигуранта дела "Сети"* Филинкова вновь поместили в ПКТ из-за отказа от "работ по благоустройству"

Осуждённого по делу "Сети" Виктора Филинкова на месяц отправили в помещение камерного типа (ПКТ) якобы из-за его отказа выполнять "работы по благоустройству" — то есть убираться в общественных местах колонии, в которой он отбывает срок, информирует телеграм-канале RUPRESSION.

Соратники анархиста рассказали, что в течение всего последнего месяца, начиная с 17 февраля, он систематически пребывал в ШИЗО, которые ему назначали из раза в раз в течение пяти дней: якобы из-за пыли на креплении кровати, ввиду его отказа убирать лужу во время дождя, из-за отказа пойти чистить снег после проведённой операции по удалению ногтевой пластины. Не так давно Филинкову вновь пришлось писать объяснительную из-за пыли на креплениях своей кровати.

"При этом уборочный инвентарь Филинкову, несмотря на его просьбы, не выдают, а самодельные тряпки изымают и выбрасывают", - пишут соратники молодого человека в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Филинков подхватил в тюрьме коронавирус.

Напомним, летом 2020 года Филинкову присудили 7 лет колонии общего режима по обвинению в подготовке насильственного свержения власти.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ