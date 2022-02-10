Фигурант дела "Сети"* Филинков подхватил в колонии коронавирус

Осуждённый фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков заразился коронавирусом, в связи с чем руководство колонии, где он находится, приняло решение его изолировать, информирует "Медиазона"**.

Отметим, что Филинков и без коронавируса часто пребывал в изоляции: молодого человека систематически помещают в ШИЗО за малейшие нарушения.

Последний раз его поместили в штрафной изолятор за употребление слова "мурманка", которым охранники при нём называли непосредственно ШИЗО. За повторение этого слова по просьбе судьи в ходе одного из последних заседаний Филинков и был в очередной изолирован, так как начальство колонии считает это слово запрещённым тюремным жаргоном.

Напомним, летом 2020 года Филинкову присудили 7 лет колонии общего режима по обвинению в подготовке насильственного свержения власти.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ

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