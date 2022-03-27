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Новости 14:31

"Потребительский ажиотаж снижается": Беглов заверил, что в Петербурге создан запас всех необходимых продуктов

фото ЗакС политика "Потребительский ажиотаж снижается": Беглов заверил, что в Петербурге создан запас всех необходимых продуктов

Петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил, что на городских складах имеется достаточное количество товаров первой необходимости и длительного хранения.

По-прежнему, отметил он, в Северной столице есть заметный спрос на муку, крупы, макароны, сахар. При этом данные товары производятся из отечественного сырья, поэтому опасаться их отсутствия на полках магазинов горожанам не стоит.

"Благодаря совместной работе Правительства и торговых организаций потребительский ажиотаж снижается. Посетили ряд производств и убедились, что предприятия работают в обычном режиме и запасов достаточно", - приводится заявление Беглова в его официальном телеграм-канале.

Кроме того, заключил губернатор, в регионе создаются условия для возведения новых предприятий, благодаря строительству которых в дальнейшем появятся новые рабочие места.

Ранее Смольный объявил о новых мерах поддержки бизнеса.

На прошлой неделе Заксобрание Петербурга утвердило во втором чтении поправки в закон "О налоговых льготах" для поддержки предприятий, пострадавших от санкций Запада.


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