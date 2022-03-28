Вишневский заступился за студента Педиатрического университета, отчисленного за участие в митинге

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский направил обращение прокурору города Виктору Мельнику с требованием проверить законность отчисления студента 6 курса Санкт-Петербургского педиатрического университета (СПбГПМУ) Тимура Гарипова. Поводом для отчисления, предположительно, стало административное наказание за участие в несанкционированном митинге в начале марта. Текст письма парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 28 марта.

Гарипов считает, что его отчисление может быть связано сзадержанием на акции протеста 6 марта на Сенатской площади. На студента составили протокол за организацию одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП), и арестовали на семь суток. Вишневский уточнил, что студент в протестной акции не участвовал, а лишь проходил мимо. 15 марта Гарипова отчислили из-за нарушения устава вуза, но постановление об административном аресте вступило в силу лишь 22 марта, поскольку задержанный пытался оспорить его в Городском суде.

Вишневский считает, что Гарипова отчислили незаконно. По мнению депутата, студенту должны были сперва сделать предупреждение или выговор, а сами положения устава учебного заведения регламентируют лишь учебный процесс. На личную жизнь обучающихся внутренние распорядки вузов как-либо влиять не могут, добавил "яблочник".

"Понятно, что идет целая кампания, и что дана установка отчислять тех, кто задержан за участие (или кого обвинили в участии) в антивоенных протестах. То есть, за гражданскую позицию. Тех, кто участвует в акциях в поддержку "спецоперации", не задерживают. И, конечно, не отчисляют", - написал депутат в своем канале.

Напомним, на фоне массовых задержаний на акциях в Петербурге некоторые высшие учебные заведения начали отчислять студентов, на которых составлялись административные протоколы по "митинговым" статьям. ЗАКС.Ру уже писал о студентке Педиатрического университета, которую решили отчислить якобы за участие в пацифистом митинге у Гостиного двора. По словам девушки, участвовать в акции она не собиралась.