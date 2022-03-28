Белорусский суд рассмотрит дело Сапеги в закрытом режиме

Гродненский областной суд удовлетворил требование стороны обвинения о проведении слушаний по делу россиянки Софии Сапеги в закрытом режиме, сообщило 28 марта РИА "Новости". Решение озвучил судья Виктор Сенько.

"Судебная коллегия Гродненского областного суда определила... дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сапеги проводить в закрытом судебном заседании", — цитирует судью информагентство.

Сенько объяснил принятое решение стремлением обеспечить безопасность потерпевших, свидетелей и иных участников процесса. Перед этим о закрытии разбирательства просила гособвинитель Наталья Соколова, объясняя это тем, что в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а заодно и экстремистская продукция.

В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение. По статье о "разжигании вражды" россиянке грозит до шести лет лишения свободы. Девушка вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем находилась на борту самолета, принудительно посаженного белорусской стороной в конце мая 2021 года. После ареста Протасевич публично раскаялся и стал демонстрировать поддержку курса белорусского президента Александра Лукашенко, правящего с 1994 года.