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Новости 15:12

Суд вернул в полицию протокол на бывшего редактора Первого канала из-за протеста в прямом эфире

фото ЗакС политика Суд вернул в полицию протокол на бывшего редактора Первого канала из-за протеста в прямом эфире

Останкинский суд Москвы вернул в полицию дело экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), говорится в карточке дела на сайте московских судов.

Как уточнил в своем Telegram-канале юрист Сергей Бадамшин, "суд возвратил дело уже при вынесенном постановлении о назначении судебного заседания на 14.04 ".

Овсянникова вышла с пацифистским плакатом во время новостного выпуска на Первом канале вечером 14 марта. После этого девушку задержали и доставили в дежурную часть. Позже суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей по статье об организации массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Спустя время стало известно о заведении против журналистки административного дела о дискредитации армии.


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