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Цены на хлеб зафиксируют до конца года

фото ЗакС политика Цены на хлеб зафиксируют до конца года

Крупные производители введут мораторий на повышение стоимости хлеба, сообщила 28 марта пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по результатам совещания с регионами и бизнесом. Согласно планам, цены зафиксируют до конца года на том уровне, который был в середине марта.

Как отметили участники встречи, хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех регионах, однако в последнее время наблюдается подорожание продукции из-за роста цен на сырье и материалы. В связи с этим правительство выделило из бюджета 2,5 миллиарда рублей для стабилизации цен на хлеб.

"Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года", — заявила Абрамченко.

Также вице-премьер предложила торговым сетям "добровольно" обнулить наценку на два вида социально значимого хлеба.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости "поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров" и уточнил, что правительство "внимательно мониторит" цены на социально значимые товары, включая хлеб.

Фото: pixabay


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