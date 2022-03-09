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Новости 15:43

Мишустин заявил о "внимательном мониторинге" цен на социально значимые продукты

фото ЗакС политика Мишустин заявил о "внимательном мониторинге" цен на социально значимые продукты

Российские власти "внимательно мониторят" цены на социально значимые продукты, заявил 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства высказался о необходимости поддерживать баланс цен на рынке.

"Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров", — произнес Мишустин на заседании правительства. "Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия", — цитирует слова чиновника РИА "Новости".

Отметим, что стремление контролировать цены на социально значимые товары не является новинкой для российского правительства. Еще в начале февраля чиновники высказывались за удержание наценки на подобные группы товаров на уровне 5 %. Позже стало известно о том, что несколько торговых сетей ("Ашан", "Атак", "Магнит", "О'Кей", а также "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") принялись ограничивать наценку на четыре категории продуктов в продаже.

Фото: pixabay


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