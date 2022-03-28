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Новости 15:47

Героиню откровенной фотосессии на фоне Исаакия приговорили к обязательным работам

фото ЗакС политика Героиню откровенной фотосессии на фоне Исаакия приговорили к обязательным работам

Суд в Петербурге огласил приговор 31-летней Ирине Волковой, ставшей в прошлом году фигуранткой уголовного дела после фотосессии, в рамках которой она позировала в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Молодой женщине по делу об оскорблении чувств верующих присудили 180 часов обязательных работ, передает объединенная пресс-служба городских судов. Дело слушалось в особом порядке.

В октябре в качестве меры пресечения Волковой просили назначить запрет определенных действий, но суд отказал следствию.

Отметим, что в 2021 году по стране прокатилась целая серия дел, возбужденных из-за откровенных снимков на фоне религиозных сооружений. Одна из таких фотографий, сделанных на фоне московского храма Василия Блаженного, привела к реальным срокам заключения для ее героев.


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